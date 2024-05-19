صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

الراعي: نصلي الى الروح القدس أَن يمس ضمائر معطلي انتخاب رئيس للجمهورية وربطه في حرب غزة

صيدا اون لاين

اشار البَطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال القداس الالهي بمناسبة عيد العنصرة وعيد تأسيس "تيلي لوميار" في بكركي، الى انه "مِن الضرورة بمكان وجود رئيس للجمهورية يستطيع دون سواه الجلوس الى مائدة التفاوضات"، مصليًا الى الروح القدس أَن يمس ضمائر معطلي انتخاب رئيس للجمهورية وربطه في حرب غزة، قائلاً: "من اجل هذه الحرب بجب ان يكون للبنان رئيس ذو صلاحيات كاملة للتفاوض في هذا الشأن".
واعتبر الراعي انه "لا يوجد بالنسبة الينا اي سبب مبرر لعدم انتخاب رئيس الجمهورية كي تنتظم المؤسسات الدستورية والحفاظ على الدستور والكف عن مخالفته يوميا".

أضاف: "في غياب رئيس الجمهورية لا دستور ولا قانون سوى النافذين بكل اسف".

اقرأ أيضا

الذكاء الاصطناعي: من ينتج هذه التقنية ويديرها؟

كرامي زار البزري في صيدا: للبدء بالحوار لانتخاب رئيس للجمهورية.. والبزري يؤكد ان صيدا عاصمة الجنوب وجزء لا يتجزأ منه

فيديو جريء.. شاهدوا ماذا فعلت مذيعة "الجديد" داخل المصعد

صيدا تحلّق على قمة كرة الطاولة اللبنانية بجناحي نادييها العريقين الأهلي والمعني وتقطف بطولة لبنان ذهباً وفضة

سيناريو "اقتحام الشمال" قائم.. ويُقلق إسرائيل

مفاجأة عن "سعر الشاورما" في صيدا.. ما القصّة؟

تم نسخ الرابط