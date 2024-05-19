الراعي: نصلي الى الروح القدس أَن يمس ضمائر معطلي انتخاب رئيس للجمهورية وربطه في حرب غزة

اشار البَطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال القداس الالهي بمناسبة عيد العنصرة وعيد تأسيس "تيلي لوميار" في بكركي، الى انه "مِن الضرورة بمكان وجود رئيس للجمهورية يستطيع دون سواه الجلوس الى مائدة التفاوضات"، مصليًا الى الروح القدس أَن يمس ضمائر معطلي انتخاب رئيس للجمهورية وربطه في حرب غزة، قائلاً: "من اجل هذه الحرب بجب ان يكون للبنان رئيس ذو صلاحيات كاملة للتفاوض في هذا الشأن".

واعتبر الراعي انه "لا يوجد بالنسبة الينا اي سبب مبرر لعدم انتخاب رئيس الجمهورية كي تنتظم المؤسسات الدستورية والحفاظ على الدستور والكف عن مخالفته يوميا".

أضاف: "في غياب رئيس الجمهورية لا دستور ولا قانون سوى النافذين بكل اسف".