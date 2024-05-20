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للمرة الرابعة على التوالي... السيتي بطلًا للدوري الإنجليزي

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فاز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) لموسم 2024/2023، للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة على التوالي. 
وحسم فريق "السيتيسينز" اللقب لصالحه بعد تغلبه على نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لواحد، على أرض استاد الاتحاد، الأحد، وفي الجولة الختامية الـ 38.
واحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المسابقة هذا الموسم برصيد 91 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني أرسنال.
ويعد فريق "السيتيسينز" أول نادٍ ينجح بالظفر بلقب البريميرليغ في 4 مواسم متتالية.
كما يعتبر هذا اللقب السادس للاعبي المدرب بيب غوارديولا في آخر 7 مواسم.

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