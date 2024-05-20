"التقدمي" استنكر إطلاق النار على "بيت الكتائب": لمحاسبة المرتكبين والالتفاف حول الدولة

أعربت مفوضيّة الإعلام في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​"، عن استنكارها "إطلاق النّار الّذي استهدف البيت المركزي لـ"​حزب الكتائب اللبنانية​" في بيروت.

ودعت في بيان، ​الأجهزة الأمنية​ إلى "كشف ملابسات هذه الحادثة وتقديم المرتكبين إلى العدالة، لمنع تكرار مثل هذه الأعمال، الّتي من شأنها أن تذهب بالبلاد إلى الخطر الأمني الأكبر"، مشدّدةً على "ضرورة التنبّه إلى ما يجري من تفلّت، والالتفاف حول الدّولة ومؤسّساتها أكثر من أيّ وقت مضى".