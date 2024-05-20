أجواء حارة فوق المعدلات... إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر طقس مستقر كلياً على لبنان ويستمر في الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم ايضاً وتبقى حارة قليلا نهارا وفوق المعدلات مع اجواء مغبرة نتيجة تدفق كتل دافئة نحو منطقتنا من فوق شمال شرق افريقيا تنحسر كلياً يوم الجمعة المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٩ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر

- الجوّ : مغبر قليلاً ويتخلل الجو سحب عالية

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء : مغبر قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاربعاء : مغبر قليلاً ومشمس والحرارة مستقرة نسبياً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س