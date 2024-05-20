برشلونة يبتعد عن جيرونا ويعزز موقعه في المركز الثاني

فاز برشلونة على رايو فاليكانو بنتيجة 3-0 في مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم يوم أمس الأحد ليضمن المركز الثاني في الدوري الإسباني بفضل هدف مبكر من روبرت ليفاندوفسكي وثنائية سريعة من بيدري.

ورفعت النتيجة رصيد برشلونة إلى 82 نقطة بفارق أربع نقاط عن جيرونا الذي فاز خارج ملعبه على فالنسيا بنتيجة 3-1.

ويتقدم ريال مدريد حامل اللقب بفارق 12 نقطة عن برشلونة مع تبقي جولة واحدة من المباريات.

وتقدم برشلونة في الدقيقة الثالثة عندما قطع لامين يامال الكرة من الجناح الأيمن ومرر الكرة إلى ليفاندوفسكي الذي سيطر ببراعة على التمريرة بصدره وسدد الكرة في الشباك.

وعلى الرغم من حصول رايو على فرص لإدراك التعادل، إلا أن برشلونة ضاعف تقدمه ببعض التمريرات السحرية من جواو فيليكس الذي تصدى لتسديدته لكن بيدري تمكن من التسجيل من الكرة المرتدة ليمنح أصحاب الأرض التقدم بهدفين.

وسيختتم برشلونة موسمه خارج ملعبه أمام إشبيلية نهاية الأسبوع المقبل بينما يستضيف رايو، صاحب المركز 16، أتلتيك بلباو.