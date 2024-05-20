نقابة عمال ومستخدمي "كهرباء لبنان": أين العجب إذا اختلفنا مع إدارتنا لتحقيق المطالب؟

سألت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان "أين العجب اذا اختلفت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وادارتها لتحقيق مطلب العمال والمستخدمين؟".

واشارت في بيان، الى أن النقابات العمالية وُجدت في كافة انحاء العالم لتحسين وضع العمال المعيشي والصحي والاجتماعي والحفاظ على المؤسسات التي يعملون فيها، وهي تكون تارةً مع ادارتها وطوراً على خلاف معها، على سبيل المثال لا الحصر ما جرى مؤخراً في فرنسا".

ولفتت الى ان "بعد كل خلاف هناك تلاق جديد بحيث تُبدّد الغيوم السوداء وسوء الظن وتصبح العلاقة اكثر متانة وتمنع الاصطياد بالماء العكر. الأخوة في البيت الواحد يختلفون في الآراء ولا يتقاتلون وكرامتهم واحدة"، مؤكدة أن "النقابة دائماً الى جانب مجلس ادارتها ورئيسه المدير العام والحريصين على مصالح وحقوق العمال والمستخدمين على حد سواء وفي كافة الظروف. في ظل هذه الاوضاع المعيشية الصعبة والضاغطة وحفاظاً على مستحقات وحقوق العمال والمستخدمين واستمرارية المرفق العام تعود النقابة وتذكر بضرورة الاسراع في تطبيق المرسوم 13020 تاريخ 28/2/2024 ".