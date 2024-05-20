مصلحة الليطاني: قطع مياه الري في مشروع ري صيدا جزين لمدة اربعة ايام بسبب عطل

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنه "بسبب حصول عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية بين بلدتي مراح الحباس و لبعا، قبل المأخذ المزدوج رقم 8 - 9 / 4 بمسافة120 متر، تم قطع مياه الري عن القسم الشمالي - الشرقي لمشروع ري صيدا - جزين، نهار الإثنين بتاريخ20 / 5/ 2024، وباشرت فرق الصيانة في دائرة ري لبعا و بإشراف مصلحة الاستثمار و الصيانة بأعمال الحفر للكشف على العطل وتحديد نوعه وحجمه والعمل على تأمين القطع اللازمة لصيانته، ويشمل قطع المياه المناطق التالية: كرخا، مراح الحباس، لبعا، عين المير جزئيا"، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا وجزء من بلدة القريّة ( القرقشية)، لمدة لا تقل عن أربعة أيام ابتداء من تاريخ اليوم الإثنين الواقع فيه 20 / 5/ 2024".