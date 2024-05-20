امن الدولة اقفلت مركز تجميل بالشمع الاحمر في بلدة معركة - صور

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأنه "في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة لمكافحة وضبط المراكز والصالونات الغير مرخصة والتي تقوم بأعمال طبية دون اشراف طبي ومخالفات تسبب أضرارا خطيرة ومتابعة للمذكرة الصادرة عن مدير العناية الطبية جال المراقب الصحي في طبابة قضاء صور بمؤازرة دورية من امن الدولة على عدد من هذه المراكز في صور ومعركة وتم ضبط عدة مخالفات واقفال مركز تجميل بالشمع الاحمر في بلدة معركة بناء على اشارة من المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا".