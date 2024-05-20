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لبنان

الدغيدي أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق "دكتور فود" وشخص سوري من ال السماك بجرائم تصنيع المخدرات والإتجار بها وتهريبها

صيدا اون لاين

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد الدغيدي، مذكرة توقيف غيابية في حق المدعى عليه جورج ديب، المعروف باسم "دكتور فود" بجرائم "تصنيع المخدرات والإتجار بها وتهريبها إلى الخارج".

كما أصدر مذكرة غيابية أيضا في حق شخص سوري من آل السماك بالجرم نفسه، وذلك على أثر ضبط حلوى ومواد غذائية في مطار بيروت الدولي مصنّعة بمعامله ومحشوة بالمخدرات، وكانت معدّة لشحنها إلى إحدى الدول الخليجية.

وطلب القاضي الدغيدي تعميم المذكرة في الحدود والمعابر اللبنانية وتوقيفه في حال وجوده في لبنان، كما أحال نسخة عنها إلى النيابة العامة التمييزية لتعميمها عبر الإنتربول وتوقيفه في الخارج، في حال ثبت أنه غادر الأراضي اللبنانية.

 


 

 

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