اسرائيل تنتشل 4 جثثاً لرهائن في جباليا!

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه عثر على جثث الرهائن الإسرائيليين الـ4 التي انتشلها من قطاع غزة الأسبوع الماضي، في نفق لحماس في مخيم جباليا.

ولم يصل الجيش الإسرائيلي إلى النفق خلال عمليته البرية الأولية في جباليا، التي كانت بمثابة مركز قيادة للحركة وسط القتال، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني.

وعثر على جثث رون بنيامين، ويتسحاق غيليرنتر، وأميت بوسكيلا، وشاني لوك داخل النفق، بعد تفكيك عبوات ناسفة زرعتها حماس لتعطيل الوصول إلى الجثث.

وقال الجيش إنه خاض عدة اشتباكات أثناء توغل القوات في المنطقة، أصيب فيها الرائد غال شبات، 24 عاماً، قائد سرية في الكتيبة 202 بلواء المظليين، بجروح قاتلة، لكن دون قتال في النفق نفسه.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، إنه استعاد جثة إسرائيلي كان محتجزاً لدى حماس في قطاع غزة، منذ هجوم 7 تشرين الأول الماضي بعد أن استعاد الجمعة، 3 جثث لقتلى في مهمة عسكرية خاصة.