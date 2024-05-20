شهيدٌ وجريح في غارة "المنصوري"!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن سقوط شهيد وجريح في غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند مفترق بلدة المنصوري.

فقد افادت "العربية"، مساء اليوم الاثنين، عن استهداف دراجة نارية في بلدة المنصوري جنوبي لبنان بمسيّرة إسرائيلية.

واكدت مصادر "العربية"، ان المستهدف هو "قاسم سقلاوي" من حزب الله.

وقد اعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الاثنين، انه "استهدفنا مجموعة مسلحة عند دخولها إلى مبنى عسكري تابع لحزب الله بجنوب لبنان".

وافاد عن إصابة جندي جراء سقوط صاروخ في برانيت بالجليل الغربي.