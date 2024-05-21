الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد الوحدة الصاروخية في منطقة الشاطئ في "الحزب" أمس

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش قضى في غارة جوّيّة في منطقة صور أمس، على قائد الوحدة الصّاروخيّة في منطقة الشّاطئ في "​حزب الله​" قاسم سقلاوي".

وأوضح في تصريح، أنّ "سقلاوي عمل على تنفيذ وتخطيط عمليّات إطلاق قذائف صاروخيّة وأخرى مضادّة للدّروع نحو إسرائيل، من منطقة الشّاطئ في ​لبنان​. كما أغارت طائرات حربيّة على منصّة صاروخيّة لـ"حزب الله" في منطقة رامية".

وكان قد أعلن "حزب الله" في بيان أمس، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد قاسم عفيف سقلاوي "ملاك"، مواليد عام 1987 من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، الّذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".