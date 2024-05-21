صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

إقتصاد وأعمال

الذهب يتراجع عن مستوى قياسي مرتفع مع صعود الدولار

صيدا اون لاين

تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، في تعاملات الثلاثاء، مع صعود الدولار ليبتعد المعدن النفيس عن ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة بفعل عوامل داعمة مثل تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي  (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، فيما عززت المخاطر الجيوسياسية الطلب على أصول الملاذ الآمن.
بحلول الساعة 0538 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2413.69 دولار للأونصة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2417.10دولار للأونصة.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وتجعل أسعار الفائدة المنخفضة والتقلبات الجيوسياسية الذهب استثمارا مفضلا.
"توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة بدءاً من هذا العام ارتفعت قليلاً مع تباطؤ أرقام التضخم التي ظهرت الأسبوع الماضي. وعلى الجانب الآخر، لعبت المخاطر الجيوسياسية دوراً رئيسياً في دفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد"، بحسب ما قال استراتيجي السلع سوني كوماري، في بنك ANZ.

اقرأ أيضا

لمدة عامين... مهدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران

وفاة الصيدلي هاني محمد الجردلي، الدفن ظهر يوم الثلاثاء في 21 أيار 2024

مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس في 25 الحالي بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير"

بلدية شبعا: انقطاع الهاتف عن البلدة بشكل كليّ لنفاد المازوت ونناشد شركتي الخليوي تزويد مركزيها بالمادة

فرع طلائع الأحرار يعقد مؤتمره العام الأول تحت عنوان:" الثبات للصادقين"، وينتخب سعد بيضون أميناً للسر

بالفيديو والصور: إنجاز باهر لثانوية القلعة - صيدا بفوزها بالمركز الأول في مسابقة زكي ناصيف للموسيقى العربية

تم نسخ الرابط