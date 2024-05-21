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مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس في 25 الحالي بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير"

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أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ مذكّرةً حملت الرّقم 14/2024، تقضي بإقفال المؤسّسات العامّة والبلديّات والمدارس والجامعات الّتي تعمل أيّام السّبت، وذلك بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير".
جاء في المذكّرة:
"يُعلَنَ يوم السّبت في الخامس والعشرين من شهر أيّار 2024 يوم عطلة وطنيّة، بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير"، وتُقفَل جميع المؤسّسات العامّة والبلديّات وجميع المدارس والجامعات الّتي تخضع لدوام خاص وتعمل أيّام السّبت.
وتُخصَّص الحصّة الأولى من يوم الإثنين الواقع فيه 27/5/2024 في جميع المدارس والمعاهد والجامعات، لشرح أهميّة هذه المناسبة الوطنيّة".

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