صلاح يحسم قراره بشأن البقاء مع ليفربول

أكّد اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، أنه اقترح البقاء في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد رحيل المدرب يورغن كلوب.

ومع خروج كلوب بعد ما يقرب من تسع سنوات على رأس الفريق وتأكيد مدرب فينورد آرني سلوت رسميًا كخليفة له، زادت الشكوك بشأن مستقبل صلاح في ليفربول، مع انتهاء عقده في حزيران 2025.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الإغلاق.

وبدا هداف ليفربول هذا الموسم خارج المستوى إلى حد ما، خاصة في نهاية الموسم عندما تعثرت مهمتهم في اللقب.

وأوضح صلاح طموحات فريقه للموسم المقبل وأرسل رسالة فراق لكلوب.

وقال: "نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".

وعلق صلاح على صورة له مع مدرب ليفربول السابق كاتبًا: "لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية، أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل، وآمل أن نلتقي مرة أخرى".