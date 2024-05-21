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البرازيل تستدعي ثلاثة لاعبين إلى المنتخب

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استدعت البرازيل ثلاثة لاعبين آخرين للمشاركة في بطولة كأس كوبا أميركا لكرة القدم بعد أن سمح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم للفرق بزيادة تشكيلتها إلى 26 من 23 كما استبدلت الحارس المصاب إيدرسون. 
وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان يوم أمس الأحد إنه تم ضم مدافع يوفنتوس بريمر وإيدرسون لاعب وسط أتالانتا وبيبي مهاجم بورتو إلى التشكيلة.
واستعان المدرب دوريفال جونيور، الذي تولى تدريب البرازيل في كانون الثاني الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة في تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم 2026 تحت قيادة فرناندو دينيز، برافاييل لاعب ساو باولو بدلاً من إيدرسون لاعب مانشستر سيتي.
وأصيب إيدرسون بكسر بسيط في مقبس عينه عندما اصطدم بمدافع توتنهام هوتسبير الأرجنتيني كريستيان روميرو خلال فوز سيتي بنتيجة 2-0 خارج أرضه الأسبوع الماضي.
وتم الكشف عن تشكيلة البرازيل الأصلية المكونة من 23 لاعباً في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك الشاب المعجزة إندريك البالغ من العمر 17 عاماً، لكن بدون لاعبين أقوياء مثل لاعب الوسط الدفاعي كاسيميرو والمهاجمين ريتشارليسون وجابرييل جيسوس.
وقال جونيور في مقطع فيديو نشره الاتحاد البرازيلي: "جميع اللاعبين، بغض النظر عن موعد استدعائهم، يصلون على قدم المساواة للتنافس والقتال من أجل مكان في الفريق الأساسي".
وستبدأ البرازيل، الفائزة باللقب تسع مرات، مشوارها في كوبا أميركا بمواجهة كوستاريكا في 24 حزيران، تليها باراجواي بعد أربعة أيام وكولومبيا في الثاني من تمّوز، وتقام البطولة التي تقام كل أربع سنوات في الولايات المتحدة في الفترة من 20 حزيران إلى 14 تموز.
وستلعب البرازيل مباريات ودية ضد المكسيك في 8 حزيران والولايات المتحدة في 12 حزيران كجزء من استعداداتها.

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