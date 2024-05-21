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رسالة غامضة من تامر حسني تعيد الحديث عن عودته إلى بسمة بوسيل

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وجه الفنان المصري تامر حسني رسائل حب واشتياق مبطنة لطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعد يوم من رقصه وتغزّله بها في حفل زفاف الممثلة ريم سامي، شقيقه المخرج المصري محمد سامي.
وفي التفاصيل، شارك تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة من أغانيه والتي فُهمت من المتابعين كرسائل بطريقة غير مباشرة لطليقته، كان من بينها مقاطع من أغنية "أنا نفسي نرجع تاني".
كما نشر الفنان المصري مقطع فيديو في "ستوري" آخر، ظهر فيه وهو يغني "يا وحشني"، وبعدها مقطع من أغنية "نسيانك صعب أد إيه إني أقدر عليه"، ثم نشر عدة مقاطع من أغنية "لو راجعة عشان تبعدي بيني وبينها.

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