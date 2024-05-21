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ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان

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طمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجميع بشأن صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن "تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته، داعياً المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية". 
وكان الديوان الملكي السعودي قد أصدر في وقت سابق من يوم الأحد، بيانا بشأن الحالة الصحية للملك، حيث قال إنه "سيخضع لبرنامج لعلاج التهاب في الرئة".

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