خبرٌ صادم... توني كروس يعلن موعد اعتزاله كرة القدم!

أعلن لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، توني كروس، اليوم الثلاثاء، أنه سيعتزل اللعب بعد بطولة أوروبا هذا العام، مضيفا أن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل أمام بوروسيا دورتموند سيكون آخر مباراة له مع النادي الإسباني.

وقال كروس في بيان: "مسيرتي كلاعب كرة قدم نشط ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة أوروبا، وكما قلت دائمًا: ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك".

وأضاف، "17 تمّوز 2014، يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غيّر حياتي، حياتي كلاعب كرة قدم ولكن بشكل خاص كشخص".

وتابع، "لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ في العالم، بعد 10 سنوات، في نهاية الموسم، انتهى الحكاية، لن أنسى أبدًا هذا العقد المثير والناجح".

وخاض كروس 463 مباراة مع النادي منذ انضمامه في 2014، وسيغادر كواحد من أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ ريال مدريد الممتد 120 عامًا، حيث فاز بأكثر من 20 لقبًا، بما في ذلك أربع كؤوس أوروبية.

وبالإضافة إلى ألقابه مع ريال مدريد، فاز لاعب خط الوسط بكأس العالم 2014 مع ألمانيا ولقب آخر لدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ في 2013.

ويقضي كروس العام الأخير من عقده مع ريال مدريد وأعلن في شباط عودته إلى المنتخب الألماني بعد ثلاث سنوات من الاعتزال الدولي وقبل بطولة أوروبا في حزيران وتموز على أرضه.

وقال كروس: "أود بشكل خاص أن أشكر كل من رحب بي بقلب مفتوح وثق بي، لكن بشكل خاص أود أن أشكركم، أعزائي المدريديستا، على عاطفتكم وحبكم منذ اليوم الأول حتى اليوم الأخير".

وأصدر ريال أيضًا بيانًا مطولًا أشاد فيه بكروس وإرثه مع النادي.

ويأتي رحيله بعد فوزه بالدوري الإسباني وقبل لقب دوري أبطال أوروبا السادس المحتمل في ويمبلي.

وأعلن النادي في بيانه: "يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه ومحبته لتوني كروس، اللاعب الذي أصبح بالفعل جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة لنادينا وكرة القدم العالمية".

وأضاف، "سيبقى توني كروس في قلوب جميع المدريديستا إلى الأبد لتميزه في كرة القدم ولأنه لاعب قدم كل شيء لهذا القميص، ويمثل دائمًا قيم ريال مدريد".