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شؤون فلسطينية

قطر تتحدث عن "طريقٍ مسدود" في محادثات غزة!

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قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بين إسرائيل وحركة المقاومة حماس حول وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن على وشك الوصول إلى طريق مسدود.
ورداً على سؤال حول سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق بعض المسؤولين في إسرائيل وحماس، قال الأنصاري إن من السابق لأوانه أن تعلق قطر على القرار، لكن يتعين محاسبة جميع المنظمات والدول على قتل مدنيين.
وقال مسؤول فلسطيني مطّلع على محادثات الرهائن في غزة إن حركة حماس علّقت، الأحد الماضي، المفاوضات بشأن الرهائن بسبب ما تقوم به إسرائيل تجاه مستشفى الشفاء.

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