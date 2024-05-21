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الجيش: توقيف 6 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

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أعلنت مديرية التوجيف في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 6 أشخاص".

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية، أنه "تم دهم منازل مطلوبين في بلدة مزرعة بيت صليبي – بعلبك، وتوقيف المواطنَين (م.ص.) و(ع.م.) لقيامهما بعمليات سلب بقوة السلاح على طريق عام نبع المورج – عيون السيمان – حدث بعلبك، وحيازتهما أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية".

كذلك تم دهم منازل مطلوبين في بلدة السماقية – عكار، وتوقيف المواطنَين (ف.ع.) و(ف.س.) لحيازتهما أسلحة وأعتدة عسكرية. اضافةً الى توقيف المواطنَين (ا.ع.) و(ص.ع.) في منطقة وادي النحلة – البداوي لتورطهما في إشكال تخلله إطلاق نار، وضبطت في حوزتهما كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.

وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

 

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