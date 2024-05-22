صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

عربي دولي

هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه في طهران: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة حتّى نحرر كل أرضنا

صيدا اون لاين

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، خلال مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه في طهران، إلى "اننا جئنا اليوم إلى طهران باسم شعبنا وغزة العزة لنقدم واجب العزاء".

ولفت إلى أنّ "الرئيس الإيراني الراحل أكد أن القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة هي خيار استراتيجي، وأكد أن طوفان الأقصى هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني، وأكد خلال لقائنا به في رمضان أن المقاومة في فلسطين هي الجبهة الأولى لمحور المقاومة".

وشدد هنية على أنّ "شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة لهذا العدو حتى نحرر كل أرضنا والقدس المباركة في القلب منها"، وقال: "نحن مطمئنون إلى أن الجمهورية ماضية في سياستها وثوابتها برعاية قائدها في دعم فلسطين والمقاومة".

ويحتشد الإيرانيون في جامعة طهران ومحيطها حيث سيؤم المرشد الاعلى السيد علي خامنئي الصلاة على جثمان رئيسي ورفاقه.

وقضى رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما الأحد في حادث تحطم مروحية في شمال غرب إيران، بعد أن كانت متّجهة إلى مدينة تبريز بعد تدشين مشروع سد على الحدود مع أذربيجان.

اقرأ أيضا

بيانٌ من "هيئة إدارة السير".. هذا ما جاء فيه

مراقبو الاقتصاد سطروا 8 محاضر ضبط بحق أصحاب ملاحم في النبطية وصيدا

صيدا تحتضن بطولة "Fight Night 3 - Sparta Warriors"

مصدر قضائي لـ"ا ف ب": ضبط 500 مسدس داخل شاحنة آتية من تركيا في البترون لفلسطيني من مخيم المية والمية

هنية خلال تشييع رئيسي ورفاقه في طهران: شعبنا الفلسطيني سيواصل المقاومة حتّى نحرر كل أرضنا

صدّقوا أو لا تصدّقوا... منخفض جوي في طريقه إلينا

تم نسخ الرابط