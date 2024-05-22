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بن غفير اقتحم المسجد الأقصى لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة

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اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمينيّ المتطرّف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في القدس، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول 2023.

وتتواصل عمليات الاقحام التي ينفذها المستوطنون بحماية الشرطة الإسرائيلية، والتي تشمل جولات استفزازيّة في باحات المسجد وتأدية طقوس تلموديّة.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب على غزة، والتي ازدادت معها الاعتقالات في الضفة الغربية وعمليات الاقتحام ومقتل الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

 

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