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المفتي سوسان استقبل علي حجازي على رأس وفد من حزب البعث العربي الإشتراكي

صيدا اون لاين

استقبل مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في مكتبه بدار الإفتاء في المدينة الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي يرافقه الأمين العام المساعد الدكتور سعيد عكرة وعضو القيادة المركزية أحمد عاصي وأمين فرع الجنوب علي حميدان وعضو قيادة فرع الجنوب صلاح صفدية. 
وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية .
وقال حجازي إثر اللقاء : " تشرفنا اليوم بزيارة سماحة مفتي صيدا والجنوب الذي يتمتع بصفة بالنسبة لنا تعنينا كثيراً، أنه مفتي التلاقي والحوار . اكدنا خلال هذا اللقاء نحن وسماحة المفتي على أن فلسطين تجمع الجميع وتوحد الجميع ، وأن فلسطين هي قضية تعني الأمة وبالتالي اليوم لا بد من التأكيد على أننا جميعاً الى جانب المقاومة الفلسطينية . وتطرقنا الى بعض القضايا التي تهم الجنوبيين ومنها موضوع المزارعين في الجنوب وضرورة إيجاد صيغة حل لمسألة تصدير منتجاتهم . وكان لا بد من العروج الى ملف النازحين السوريين وضرورة مقاربة الموضوع بهدوء وتروّي ووفق خطة تخدم المصلحة اللبنانية وتخدم المصلحة السورية.

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