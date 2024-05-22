وزير خارجية فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحظورات لكن الوقت ليس مناسباً الآن

أعلن وزير خارجية فرنسا، ستيفان سيجورنيه ان "الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحظورات لكن الوقت ليس مناسباً الآن".

في هذا السياق، اشار زعيم "حزب العمال" السّابق النّائب البريطاني، جيريمي كوربن، الى أن "اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية رسالة لدول أوروبية أخرى ولواشنطن"، معتبرا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد تأخر ويتعين على الحكومة البريطانية القيام بذلك".

ولفت في حديث لـ"الجزيرة"، الى ان "فلسطين بحاجة للاعتراف وبالصوت الأوروبي المؤيد لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة". ورأى أن "قرار الدول الأوروبية الثلاث الاعتراف بدولة فلسطينية ناتج عن ضغط القواعد الشعبية فيها"، متسائلا "كم من الناس يجب أن يموتوا من أجل الاعتراف بالشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، موضحًا أنّ "أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية ونثق بأن مزيدًا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

وأوضح أنّ "لا مستقبل للنسخة المتطرّفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي"، مضيفًا "شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال كلمة له في البرلمان، عن اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول.

ولفت سانشيز إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يواصل تدمير غزة"، وقال: "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".

كما أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، عن اعتراف النرويج رسميًا بدولة فلسطينية مستقلّة، معتبرًا أنّ "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام".