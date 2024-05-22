ذهبية وبرونزية للبنان في بطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في الأردن

أحرز الفريق اللبناني المؤلف من الثنائي ميرفت حمزة وابنتها ميرنا شيخو لقب بطولة غرب آسيا الثانية بالكرة الطائرة الشاطئية للسيدات التي إستضافتها العاصمة الأردنية عمّان، بفوزه على مضيفه الأردني في المباراة النهائية، علماً أنّ البطلتَين اللتين توّجتا بالميدالية الذهبية لم تخسرا أيّ مباراة خلال مشوارهما في البطولة.

وصعد الفريق اللبناني الآخر المؤلف من الثنائي لارا الناهي ونور حمزة الى منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث وأحرز الميدالية البرونزية.

وبعد انتهاء البطولة، إتصل رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف والرئيس السابق للعبة ميشال أبي رميا باللاعبات حمزة وشيخو والناهي وحمزة مهنئَين بالإنجاز الذي تحقق، ومتمنيَين لهنّ التوفيق والنجاح في البطولة العربية التي ستنطلق بعد يومَين في الأردن أيضا