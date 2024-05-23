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شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي أعلن بدء عمليّة توغّل في بيت حانون شمالي قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّ "كتيبة نيتسح يهودا بدأت عمليّة توغل في بيت حانون شمالي قطاع غزة".

وأمس، كشفت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن قنصها 3 جنود إسرائيليين في شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد نشرتها، رصد القناص لعدد من العسكريين الإسرائيليين بدقة في منطقة مفتوحة قبل أن يستهدف اثنين دفعة واحدة، حيث سقطا أرضًا.

وواصل القناص باستهداف عسكري إسرائيلي ثالث، وأصابه إصابة مباشرة.

وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، بأنّ 10 ألوية تابعة للجيش تُقاتل في قطاع غزة حاليًا في ذروة غير مسبوقة منذ مطلع عام 2024.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

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