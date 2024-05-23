بيانٌ "هام" بشأن التحويلات النقدية للمستفيدين من برنامج "أمان"

صدر بيان عن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار حول التحويلات النقدية للمستفيدين من برنامج "أمان" وآلية المراجعة، جاء فيه: "على مدى 3 أيام (20، 21 و22 أيار 2024)، تم تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج "أمان"، وبلغ عدد الأسر اللبنانية المستفيدة 93,585 أسرة".

وأضاف، "عليه، إذا كان لدى الأسر المستفيدة أي شكوى أو مشكلة، يرجى التواصل حصراً عبر صفحة الفايسبوك الرسمية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر هذا الرابط:

https://bit.ly/msoa".

وتابع البيان، "إذ إن الخط الساخن 1747 خارج عن الخدمة حالياً، وليس هناك من امكانية للمراجعة وحلّ المشاكل إلا عبر الرابط أعلاه".

وختم، "يُرجى التنبّه إلى أن معالجة الشكاوى تتمّ الكترونياً عبر مكتب الوحدة الإدارية لمشروع "أمان" في رئاسة الحكومة وليس في وزارة الشؤون الإجتماعية. ونظراً لعدد الموظفين القليل، ستستغرق عملية معالجة الشكوى حوالي الأسبوع".