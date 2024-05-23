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لبنان

"النشرة": إشعار تبليغ من "كهرباء لبنان" حول حجز إحتياطي على الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية

صيدا اون لاين

حصلت "النشرة" على بلاغ من مؤسسة كهرباء لبنان أفاد بأنّه "سوف يتم الحجز الاحتياطي على الاموال المستحقة لصالح شركة "S.C Engineering sarl" فور استلامنا فواتير من قبل ​الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية​ "National Electrical Utility Company sal".

ويأتي في الصادر عن مدير الشؤون المالية بالانابة زخيا منصور بأنّه "حيطكم علماً بأن شركة NEU (National Electrical Utility Company (sal قد قامت بالتنازل لصالح الموارد .ش. م. ل . بتاريخ 2022/09/30 عن كافة مقبوضاتها العائدة لمشروع مقدمي الخدمات في مديرية التوزيع".

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