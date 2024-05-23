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وزارة المالية أنهت الاجتماعات المتلاحقة مع صندوق النقد الدولي وتشديد على استكمال الاجراءات

صيدا اون لاين

انهت وزارة المالية اليوم الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع  صندوق النقد الدولي الذي ترأسه السيد Ernesto Ramirez Rigo 
حول المشاريع  التي يجري  التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الافكار حيال مشروع الموازنة 2025 ، حيث أثنى Ramires
على عمل الادارة المختصة خصوصا لناحية عدم  إحداث اي عجز تمويلي يهدد الاستقرارين المالي والنقدي .

وشدد على ضرورة استكمال الاجراءات التي تمكن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي ، مؤكدا "ان  الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام المنصرم ساهمت الى حد كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية"،  لكنه أشار الى "ان هذا الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز التشريعات في ما خص اعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية".

من ناحيته، وزير المالية يوسف الخليل عرض للاجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية والجمارك معا لضبط عملية التهريب وتفعيل الرقابة ، ما يساهم في الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي وتفلته" .

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