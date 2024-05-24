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قوى الأمن أوقفت مطلوبًا للقضاء بجرائم تأليف عصابة وسرقة وأسلحة

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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة
البلاغ التّالي:
في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء والمخلّين بالأمن، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود أحد المطلوبين الخطرين في سهل بلدة تربل، ويدعى:
م. خ. (من مواليد عام ١٩٨٠، لبناني)
وبعد رصد ومتابعة، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيفه، وتبين أنه مطلوب للقضاء بجرم سرقة وتأليف عصابة وأسلحة.
سُلِّم الموقوف الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملا" بإشارة القضاء المختص.

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