مفاجأة "موجعة" إلى اللبنانيين: أسعار "صادمة" لتسجيل السيارات في لبنان.. عشوائية وسرقة (أرقام)

صحيحٌ أن النافعة فتحت أبوابَها، وصحيحٌ أن اللبنانيين فرحوا لعودة الأمور إلى نصابِها وأصبحوا قادرين على تسجيل سياراتِهم وإتمامِ معاملاتِهم طيلة أيام الأسبوع، إلا أن الصدمةَ والحزن يَظهرُ بشكل جلي على كل من يخرج من النافعة.

اندفع اللبنانيون بعد الحملة الأمنية التي حصلت على الطرقات لتسجيل سياراتهم بمجرد ما أعلن عن فتح أبواب النافعة كل أيام الأسبوع لتسريع اتمام المعاملات، لكنهم تفاجأوا بارتفاع رسوم تسجيل السيارات بشكلٍ صادم وكبير.

فما السبب؟