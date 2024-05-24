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أمن الدولة أقفلت مسلخ للدواجن في البداوي يديره شخص من التابعية السورية

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قامت دورية من مكتب قضاء المنية ـ الضنية في جهاز أمن الدولة معززة بدورية من مكتب طرابلس والتابعين لمديرية الشمال الإقليمية في امن الدولة، بتوجيهات من المدير الإقليمي وبمؤازرة شرطة بلدية البداوي، في إقفال مسلخ للدواجن في منطقة البداوي - الطريق البحرية يديره أحد الأشخاص من التابعية السورية ويدعى "أ.ع" حيث تم إقفاله بالشمع الأحمر لعدم حيازته على الرخص القانونية اللازمة، وعدم إستيفائه شروط الصحة والسلامة العامة.

وقد اتخذت الدورية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.

 

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