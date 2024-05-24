جديد عصابة الـ "تيك توك"... إعتقال مصمم ازياء!

إسم جديد اظهرته التحقيقات متورط مع عصابة التيك توك، وهذه المرة المشتبه فيه مصمم ازياء يدعى روني. ع، اوقفه عناصر مكتب جرائم المعلوماتية بمنطقة ضبية حيث سيخضع الى التحقيقات الجارية، مما رفع عدد الموقوفين في الملف الى ١٥.

و اشتهر مؤخراً بتنظيم حفلات بين بيروت ودبي، يُحييها شبَّان يدعي أنَّه مدير أعمالهم، بناء على إفادات أُعطيت خلال التحقيقات.

يذكر أن روني يُعرّف عن نفسه بأنه مصمّم أزياء، ولديه صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، يبيع من خلالها أزياء رقص.

وتشهد هذه القضية تطورات كثيرة مع مزيد من التوقيفات والعثور على مخزن للمخدرات المدسوسة في ألواح الشوكولا كانت تستخدم في تخدير القصّر قبل اغتصابهم، وبالتالي تعويدهم على المخدرات، إضافة إلى شهود ظهروا على شاشات التلفزة.

ورفضت السويد أمس تسليم المتّهم بول المعوشي إلى الإنتربول لعدم وجود اتفاقيات قضائية مع لبنان ممّا يمثل عقبة جدية أمام التحقيقات، حيث أكّدت مصادر قضائية أن وزارة العدل قد تلجأ إلى طلب استرداد المعوشي من السويد.