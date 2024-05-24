السيد نصرالله: يجب أن ننظر إلى رئيسي كقدوة وهو كان المؤمن بالمقاومة ومشروعها

أشار الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، إلى "أننا في أيام عيد المقاومة والتحرير وحصلت الحادثة الأليمة"، في رحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه، و"بالتالي دخلنا في أجواء الحزن والفقد"، موضحًا "أننا قررنا أن لا نقيم احتفالات كما كانت تجري العادة لأن طابعها هو طابع الفرح ونحن في أيام مصاب وحزن"، مباركًا لكل الشعب اللبناني و"لكل الأحرار في المنطقة والعالم بعيد المقاومة والتحرير".

ولفت، في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله لرئيسي ورفاقه في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، إلى أنّ "نتقدّم بالعزاء مجددًا بهؤلاء الأعزاء الكرام الذين استشهدوا في حادثة الطائرة في إيران"، موضحًا أنّ رئيسي "يجب أن ننظر إليه كقدوة في كل المواقع تولّى فيها المسؤولية"، وقال: "رأيناه خادمًا لشعبه.. وقدم تجربة راقية خلال رئاسته"، موضحًا أنّ "الشهيد رئيسي هو الفقيه والعالم والمجتهد والمؤمن والمتواضع والشجاع جدًا في مواجهة المنافقين والأعداء والمؤمن بالمقاومة وبمشروعها".