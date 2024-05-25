صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

شؤون فلسطينية

خارجية أميركا أعلنت إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

صيدا اون لاين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل ذخيرة وصواريخ وألغاما وقذائف مدفعية، في وقت تواصل روسيا تقدمها خلال هجومها على منطقة خاركيف.

ومنذ العاشر من أيار تتصدى أوكرانيا في خاركيف لهجوم حقّقت خلاله القوات الروسية مكاسب ميدانية هي الأكبر خلال الأشهر الـ18 الأخيرة.

وأوضح وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن أن "هذه الحزمة البالغة قيمتها 275 مليون دولار والتي تعد جزءا من جهودنا لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي قرب خاركيف، تحتوي على قدرات هناك حاجة ماسة إليها".

في الشهر الماضي، أقر المشرعون الأميركيون حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 61 مليار دولار لكييف كانت مشاحنات في الكونغرس قد عرقلتها مدى أشهر عانت خلالها القوات الأوكرانية من انتكاسات في ساحة المعركة بسبب نقص الذخيرة والتمويل.

 

اقرأ أيضا

غارات على عيتا الشعب وراميا والخيام وانفجار صواريخ اعتراضية بأجواء القطاع الغربي

طوابير الذل وصلت إلى «النافعة»

"لبنان بخطر"... جنبلاط يحذر: الحرب طويلة!

وفاة عزت محمد بهيج قدورة، الدفن ظهر يوم السبت في 25 أيار 2024

وفاة الحاج جميل أحمد عبد العال، ظهر يوم الجمعة في 24 أيار 2024

خارجية أميركا أعلنت إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

تم نسخ الرابط