5 أخطاء تجنبها عند المشي- تفقده فائدته

عادة لا ينتبه بعض الأشخاص إلى أي أعراض يمكن أن تظهر أثناء المشي، على الرغم من أنها تتسبب في ظهور بعض المضاعفات الصحية التي تستوجب المتابعة مع الطبيب المختص.

أخطاء عند ممارسة المشي

يعتبر المشي من أفضل التمارين الرياضية سهولة وفائدة للجسم، ولكن قد يواجه بعض الأشخاص أضرار تقلل من فعاليته، بما في ذلك:

1- إهمال الإحماء

يساعد الإحماء في تحضير العضلات والقلب والمفاصل لممارسة الرياضة مما يقلل من خطر الإصابة ويحسن الأداء، كما يساعد في الحد من ألم العضلات وتحسين المرونة.

2- ارتداء أحذية غير مناسبة

أوضحت نتائج بعض الدراسات ضرورة ارتداء أحذية رياضية مريحة ومناسبة وذلك لأن الأحذية غير المناسبة تزيد من فرص الشعور بالألم في القدمين والركبتين وأسفل الظهر.

3- المشي بوضعية خاطئة

قد لا ينتبه بعض الأشخاص لوضعية المشي مما يتسبب في المعاناة من بعض المضاعفات الصحية لذلك يجب الحفاظ على استقامة الظهر والكتفين مرفوعين مع النظر للأمام وتجنب الانحناء أو إطالة الخطوات بشكل مبالغ، كما يفضل تحريك الذراعين مع ثني المرفقين قليلًا.

4- عدم شرب الماء

أكدت نتائج بعض الدراسات على ضرورة شرب الماء عند ممارسة الرياضة خاصة المشي وذلك للحفاظ على رطوبة الجسم، حيث يفضل شرب الماء قبل المشي وخلاله وبعده للحصول على أفضل النتائج.

5- التحدث أثناء المشي

يمكن أن يتسبب التحدث أثناء المشي في تشتت الانتباه عن التركيز على وضعية الجسم وطريقة المشي، لذلك يفضل التركيز على حركات الجسم والتنفس أثناء ممارسة المشي.