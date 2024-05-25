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الخارجية اللبنانية: قرار محكمة العدل الدولية فرصة مهمة لوضع حد لاعتداءات إسرائيل

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رحّبت وزارة الخارجيّة والمغتربين بـ"القرار الصادر عن محكمة العدل الدوليّة حول الوقف الفوري للعمليّات العسكريّة الإسرائيلية في مدينة رفح، وفتح معبر المدينة البري، لضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى كل المناطق في غزّة، والسماح للّجان الدوليّة بالدخول للتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية".

وفي بيان لها، أكد الوزارة "إنّ هذا القرار يُشكّل فرصة مُهمّة لوضع حدٍ لاعتداءات "إسرائيل" وسياساتها التهجيريّة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل، يدفع باتجاه حل عادل، وشامل للقضيّة الفلسطينيّة، على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002، ممّا يُعزّز السلم والأمن إقليميًا ودوليًا".

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "تكثيف الضغط على "إسرائيل" كي تطبق هذا القرار ، وباقي قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصّلة".

 

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