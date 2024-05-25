البزري يوم التحرير هو يوم إنتصار الشعب والمقاومة على الإحتلال الصهيوني

صدر عن النائب الدكتور عبد الرحمن البزري البيان التالي:

يوم التحرير هو يوم إنتصار الشعب ومقاومته على الإحتلال الصهيوني واسترداد الأرض بفعل بطولات المقاومة وتضحياتها وصمود الشعب بوجه آلة الإحتلال الإسرائيلي العسكرية.

وفي هذه الذكرى نتوجّه بالتحية والإجلال لإخواننا في غزة وفي فلسطين، ولأهلنا في الجنوب اللبناني على صمودهم ومقاومتهم وتضحياتهم وبطولاتهم وانتصاراتهم، داعين للوقوف إلى جانبهم ودعمهم في هذه الحرب التي تُخاض ضد العدو الصهيوني.