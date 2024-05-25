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إضرابٌ تحذيريٌ في الجامعة اللبنانية

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صدر عن اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "دعت اللجنة الى الاضراب التحذيري في كافة كليات ومعاهد الجامعة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، احتجاجا على التمادي في تجاهل حق الجامعة اللبنانية والأساتذة المتعاقدين بضرورة اقرار ملف التفرغ، ولأن السلطة تمعن غير آبهة في ظلمهم عبر التخطيط لاضافة سنة تعاقدية جديدة على عَشر سنوات مضت".
وأضاف البيان، "ودعت الى الاعتصام امام الادارة المركزية في المتحف، الثانية عشرة ظهر الاثنين المقبل، وامام السرايا الحكومية، العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء".
وتابع، "ودعت كافة الغيارى على مستقبل الجامعة، لمنعها من الانهيار الشامل عبر مشاركتها في ااعتصامي الاثنين والثلاثاء المقبلين".

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