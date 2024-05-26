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فيديو لسوري مخطوف في لبنان.. مشهدٌ قاسٍ ومطالبة بـ"فدية"!

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نشرت وسائل إعلام بينها موقع "مهاجرون الآن" مقطع فيديو لشاب سوري يتيم الأبوين، تم خطفه في لبنان، فيما يطالب خاطفوه بدفع فدية مالية لإطلاق سراحه.
وذكرت منصات إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الفيديو أن الشاب يدعى، أحمد مطلق، وهو يتيم الأبوين، وتم خطفه في منطقة الهرمل، وأن الخاطفين يطالبون بمبلغ 50 ألف دولار لإطلاق سراحه.
ويناشد أحمد بالفيديو شخصاً اسمه محمود ويخاطبه قائلاً "خيو" (أخي باللهجة السورية)، مشيراً إلى أن الخاطفين وضعوا مهلة أسبوع لتسليمهم الفدية.
وأوضح أنه يتعرض للضرب المبرح والتعذيب والصعق بالكهرباء، وأنه يعيش على الماء فقط بلا طعام، وأضاف: "أعرف أن المبلغ كبير، ولكن لا تتركوني مشان (لأجل) الله".

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