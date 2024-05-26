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معلومات lbc: لا صحة لتعرض قاصر سوري للاغتصاب من قبل ستة عراقيين والموقوفين هم اربعة عراقيين ولبنانيين

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بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للاغتصاب من قبل ستة عراقيين في شقة مفروشة في الحمرا، نفت معلومات الـ"LBCI" الامنية صحة هذه الرواية، موضحة ان الموقوفين هم اربعة عراقيين ولبنانيين من دون وجود سوريين في القضية.


وفي التفاصيل، فإن قاصرين لبنانيين تعرفا على ستة سياح عراقيين حيث اعجب احد اللبنانيين بأحد العراقيين واستحصل منه على حسابه على انستغرام لمتابعة التواصل والذي استكمل في شقة العراقيين في الحمرا.
واشتبه صاحب المبنى التي تقع فيها الشقة بحركة غريبة، فابلغ الاجهزة الامنية في موازاة تبلغ القوى الامنية بممارسة الجنس مقابل بدل مادي، فحضرت الشرطة القضائية واوقفت الثمانية للتحقيق معهم.
وبالنتيجة، ابقي على اللبنانيين موقوفيين بعدما تبين انهما من اصحاب السوابق، اضافةً الى اربعة عراقيين لقيامهم بأعمال منافية للحشمة مع قصار

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