فوائد التوت الأسود للرجال.. هل يعالج الضعف الجنسي؟

التوت الأسود من الفواكه التي يشتهر بها فصل الصيف، ويقبل العديد عن تناوله للحصول على الفوائد الكثير الكامنة به، نظرا لاحتوائه على الفيتامنيات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، إجابة عن هل التوت الأسود يساهم في علاج الضعف الجنسي عند الرجال؟

الأبحاث العلمية والتوت

وفي شأن هذا الصدد، أوضح الدكتور هاني أبو النجا، أخصائي التغذية العلاجية، أن الأبحاث العلمية كافة، أشارت إلى أن تناول التوت الأسود يساهم في تحسين القدرات الجنسية عند الرجال.

التوت لا يعتبر علاج جنسي

وأكد "أبو النجا" أن التوت الأسود، لا يعتبر علاجا للضعف الجنسي، ولكنه من الفواكه التي تزيد من القدرات الجنسية، لأن تناوله يساهم في تحسين الدورة الدموية في الجسم، نظرا لاحتوائه على كميات هائلة من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه يقلل من الكوليسترول الضار في الجسم.

التوت يحسن الدورة الدموية

ونوه أخصائي التغذية العلاجية، أنه بمجرد تحسين الدورة الدموية في الجسم، تتحسن القدرات الجنسية، وهذا لأن الدم سيضخ بشكل جيد في الشرايين والأوردة مما يسفر إلى انتصاب جيد.

وأكد، أن تحسين الدورة الدموية لا يتم الحصول عليه، إلا من خلال إدراج التوت في النظام الغذائي اليومي، ولكن بكميات معقوله.