ابحث في محفظتك.. عملات من فئة 1 دولار قد تساوي الآلاف بسبب خطأ مطبعي

إذا كان لديك أي أوراق نقدية من فئة دولار واحد، عليك فحصها عن كثب قبل إنفاقها لأنها قد تصل قيمتها إلى الآلاف.

عادة يكون لكل من عملات الدولار أرقام تسلسلية فردية خاصة بها. ومع ذلك، في عام 2014، ارتكب مكتب النقش والطباعة خطأً نادراً في الطباعة أدى إلى دخول ملايين الدولارات من الأوراق النقدية بأرقام تسلسلية مكررة في التداول، وفقاً لـ PMG، أكبر خدمة لتصنيف النقود الورقية من طرف ثالث في العالم.

وعلى الرغم من أن هذه الأزواج الخاصة من الأوراق النقدية بقيمة 1 دولار والتي تحمل أرقاماً تسلسلية متطابقة تمت طباعتها في البداية في واشنطن العاصمة وفورث وورث بولاية تكساس، إلا أنها يمكن أن تكون في أي مكان في العالم بعد ما يزيد قليلاً عن 10 سنوات من التداول.

من المهم ملاحظة أن الخطأ المطبعي لا يجعل هذه الأوراق النقدية بقيمة دولار واحد غير قابلة للاستخدام، وربما لا تساوي أكثر من دولار واحد في حد ذاتها. ومع ذلك، إذا تمكنت من العثور على زوج مطابق، فيمكنك كسب الآلاف من هواة الجمع.

تم بيع زوج من الأوراق النقدية بقيمة 1 دولار بأرقام تسلسلية مكررة بمبلغ 2340 دولاراً في مزاد أقامته شركة Stack's Bowers في مارس. وتم بيع زوج آخر بمبلغ 7200 دولار في مزاد Stack's Bowers في عام 2021.

إليك ما يجب البحث عنه:

أولاً، ستحتاج إلى تحديد تاريخ المسلسل الموجود بالقرب من صورة جورج واشنطن. يجب أن يقرأ "Series 2013" وفقاً لموقع WealthyNickel.com.

ثم تأكد من أن الورقة النقدية تحتوي على ختم الاحتياطي الفيدرالي "B" فوق الرقم التسلسلي.

أخيراً، تأكد من أن الرقم التسلسلي ينتهي بنجمة ويقع بين B00000001* إلى B00250000* أو B03200001* إلى B09600000*.

هناك ما يزيد قليلاً عن 6 ملايين من هذه الأوراق النقدية المطبوعة بشكل خاطئ بقيمة 1 دولار في التداول، وفقاً لموقع WealthyNickel.com. ومع ذلك، هناك أكثر من 14 مليار دولار من الأوراق النقدية المتداولة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022، وفقاً لأحدث بيانات الاحتياطي الفيدرالي المتاحة.

وبحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، تذكر، على الرغم من أنه قد يكون لديك ورقة نقدية واحدة بقيمة دولار واحد تحتوي على هذه الميزات، إلا أن المفتاح هو العثور على الورقة المطابقة لها. إحدى الطرق للقيام بذلك هي عن طريق التحقق من Project 2013B، الذي يحتفظ بقاعدة بيانات لهذه الأوراق النقدية الفريدة. أعلن المشروع عن إجراء الجولة السادسة عشرة لعام 2024 في أبريل، وتمت مطابقة أكثر من 100 زوج بالفعل.