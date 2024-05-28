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بطولة فرنسا المفتوحة للتنس: زفيريف يطيح برافاييل نادال من الدور الاول

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ودّع الاسباني رافائيل نادال ​بطولة فرنسا المفتوحة​ للتنس عندما تعرّض البطل 14 مرة لهزيمة مريرة من الدور الأول أمام المصنّف الرابع عالمياً الالماني ألكسندر زفيريف، بثلاث مجموعات نظيفة، وخسر نادال 6-3 و7-6 و6-3 ليودّع وللمرة الأولى بطولة ​رولان غاروس​ من الجولة الافتتاحية.
ونجح زفيريف في كسر إرسال نادال مرتيّن في المجموعة الاولى وينهيها 6-3 دون أيّة صعوبات، ولكن عاد رافا خلال المجموعة الثانية، وكان قد كسر إرسال زفيريف، في مناسبتيّن ولكنّ الالماني كان يرد عليه بنفس الطريقة، وإضطر نادال لخوض شوطٍ فاصل حسمهُ زفيريف لصالحهِ، وهو ما أدى لإحباط نادال في المجموعة الثالثة ويفقد زخمه مودّعاً البطولة من أضيق الابواب
وقال نادال بعد الخسارة: "لا أعرف إذا كانت هذه هي المرة الأخيرة التي أكون فيها هنا، لست متأكدا بنسبة 100%، لكن إذا كان الأمر كذلك فأنا أريد الاستمتاع بالأمر، المشاعر اليوم يصعب وصفها بالكلمات."

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