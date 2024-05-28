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ريال مدريد متوجه لضم خوسيلو بشكل كامل

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إتخذ ​ريال مدريد​ قراراً بشأن مستقبل مهاجم الفريق ​خوسيلو​، وبحسب بعض التقارير الإسبانيّة فإن النادي الملكي متوجّهِ لضم اللاعب بشكلٍ دائم.
وتم إعارة خوسيلو صاحب ال34 عاماً إلى ريال مدريد من إسبانيول. وتبلغ تكلفة القرض نفسه 500 ألف يورو، ولدى ريال أيضاً خيار شراء بقيمة 1.5 مليون يورو، وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأنّ الريال سيمارس هذا الخيار، وسيوقِّع مع المهاجم على أساس دائم. ومن المتوقع أن يوقع خوسيلو عقداً يستمر حتى صيف 2025 مع العملاق الإسباني بطل الليغا، والّذي سيخوض مباراةً في نهائي دوري ابطال اوروبا ضد بوروسيا دورتموند الالماني.

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