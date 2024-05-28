بيروت تشتعل بالحفلات... نجوم العالم العربي في لبنان هذا الصّيف!

كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv:

بيروت الوجهة والمقصد والحدث هذا الصّيف. فبالرّغم من الحرب الدائرة في الجنوب إلا أنّ ما سيحصل في عاصمة لبنان خلال الأيّام والأشهر المُقبلة هو أشبه بحفلة فنّ وفرح كبيرة ستُعيد الأمل الى اللبنانيّين وستُثبت أنّ حبّنا للحياة سينتصر رغم كلّ شيء.

غابت المهرجانات عن معظم المناطق اللبنانيّة هذا الصيف بسبب الأوضاع الأمنيّة لتحلّ مكانها الحفلات الفنيّة التي تستقطب اللبنانيّين المُقيمين والمغتربين بالإضافة الى مواطنين من مختلف الجنسيّات العربيّة الذين بدأوا بحجز تذاكرهم الى لبنان وغرفهم في فنادق العاصمة لحضور حفلات الفنّانين المفضّلين لديهم، وتحريك العجلة السياحيّة في قلب بيروت.

مُعظم المواعيد تحدّدت، واللاّفت هو ضخامة هذه الحفلات الفنيّة من ناحية الإنتاج والتنظيم والمساحة الكبيرة التي ستستقطب الجماهير الغفيرة، أما راعي الحفلات الأضخم والناقل الحصري لها فهو الثلاثي الذهبي one tv وmtv وone fm... فمتى ستكون هذه الحفلات؟

سيُحيي الفنان عمرو دياب حفلته في 15 حزيران في Beirut Waterfront، أمّا موعد سهرة الفنان كاظم السّاهر فهي في الخامس من تمّوز. حفلة الفنانة شيرين ستكون في 20 تمّوز، أمّا عشّاق وائل كفوري فيحظون بموعدين للقائه في الـ Forum De Beyrouth في 27 و28 تمّوز.

سيُشعل الفنان تامر حسني أجواء العاصمة في 3 آب في الـForum De Beyrouth، والموعد الذهبي مع الفنانة أصالة سيكون في 10 آب في الـForum De Beyrouth، ولمُحبّي الفنان محمّد رمضان احفظوا جيّداً موعد حفلته في 17 آب في الـ Forum De Beyrouth، بالإضافة الى حفلات أخرى لفنانين آخرين سيُعلن عنها لاحقاً.

ما ستشهده عاصمتنا لا مثيلَ له في أيّ بلدٍ في العالم يعيش أوضاعاً مشابهة للبنان، إلا أنّ إيمان اللبنانيّين بوطنهم، والتزام الفنّانين اللبنانيّين والعرب بحفلات في لبنان بالرّغم من التحدّيات الكبيرة فيه هو رسالةٌ بارزة للعالم أجمع: لبنان كان وسيبقى واحة للفنّ والحبّ والسّلام، شاء من شاء وأبى من أبى!