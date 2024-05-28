وفاة الممثل اللبناني القدير فؤاد شرف الدين

توفي الممثل القدير فؤاد شرف الدين جراء انتكاسة صحية تعرّض لها منذ فترة، حيث خضع لجراحة في الرأس.

وأعلنت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان أنّ شرف الدين توفي في أحد المستشفيات حيث كان يتعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه، مشيرة إلى أنّ "الكابتن حتى اللحظات الأخيرة كان يقاوم الوجع ويكابر على آلامه، خصوصاً أنّ كل من عرفه يعلم تماماً مدى عزيمته القويه وصموده ومقاومته لكل المحن".

سيوارى الثرى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد، الأربعاء، في روضة الشهيدين.

ونعت النقابة الراحل، وجاء في بيانها: "رحم الله فؤاد شرف الدين، النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الأخير وخالص التعازي لكل أفراد أسرته لا سيما ابنته الممثلة جمانة التي كانت رفيقة درب والدها ولم تفارقه للحظة طيلة فترة وجوده في المستشفى".

ودخل الراحل منذ فترة إلى المستشفى بسبب بعض الآلام في الكلى وتماثل للشفاء. وشارك في مسلسل 2024 الذي عرض في رمضان المنصرم. كما شارك في فيلم "الرب يراني"، وبعدها انتكست صحته ليتبيّن أنّه يعاني من ورم حميد في الرأس. وعلى إثر هذا الكشف الطبي، خضع لعملية استئصال في أحد المستشفيات حيث كانت معنوياته مرتفعة جداً قبل دخوله الى غرفة العمليات. وتماثل بعد العملية للشفاء وغادر إلى منزله، إلا أنّ حالته انتكست فجأة وفقد الكثير من دمه وتم إدخاله مجدداً إلى المستشفى حيث تم التبرع له بالدم، وكان من المقرر أن يخضع غداً لعدد من التحاليل والأشعة لكن المنية وافته، وفق ما جاء في بيان النقابة.

وختمت النقابة بيانها: "نقابة الممثلين تنعى الكابتن فؤاد شرف الدين وتتقدم من عائلته ومحبيه والجمهور اللبناني والعربي بأحرّ التعازي. رحم الله فؤاد شرف الدين "شاك نورس العرب" واسكنه فسيح جناته".