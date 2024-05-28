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الاتحاد الأوروبي مدّد العقوبات ضد سوريا حتى مطلع شهر حزيران 2025

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مدّد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد سوريا حتى مطلع شهر حزيران 2025.

وأمس، رفض مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أي حديث عن عودة محتملة للنازحين السوريين في المنطقة إلى وطنهم لأن "ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيئة"، في حين تعهد بتأمين أكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم النازحين السوريين في المنطقة.

كلام بوريل هذا جاء على هامش "المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل.

وأشار إلى أنّه "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع (في سوريا). حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي".

 

 

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