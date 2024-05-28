"البطولة على أرضنا"... ألمانيا تتحضّر للمنافسة على اللقب

أشار رودي فولر المدير الرياضي لألمانيا، إلى أن انتصارات "المانشافت" على فرنسا وهولندا في آذار الماضي أظهرت أن البلد المضيف لبطولة أوروبا 2024 لديه كل الحق في اعتبار نفسه من بين المرشحين للفوز باللقب.

وفي بداية معسكر تدريبي قصير في تورينجيا قبل الانتقال إلى معسكرهم الأساسي في بافاريا الأسبوع المقبل، قال فولر: "إن المنتخب الألماني أظهر علامات تحسن حقيقية".

وأضاف، "اللحظة الرئيسية في تطورنا كانت آخر مباراتين وديتين في آذار، حيث أدركنا أنه بعد ثلاثة أشهر ونصف حققنا انتصارين مقنعين وكان هناك المزيد من التفاؤل في الدائرة الداخلية".

وفشل بطل أوروبا ثلاث مرات في إحداث أي تأثير في البطولات الدولية منذ فوزه بكأس العالم 2014 ويتطلع بشدة لتقديم عرض قوي أمام جماهيره.

لقد خرجوا من الدور الأول في آخر نسختين لكأس العالم ولم يتجاوزوا دور الـ16 في بطولة أوروبا الأخيرة التي أقيمت في عام 2021.

وتابع، "من خلال هاتين المباراتين الدوليتين نريد أن نكون جزءا من المجموعة التي ستبقى هناك حتى النهاية، لدينا بطولة على أرضنا، يجب أن نتحلى بالتفاؤل للذهاب بعيدا جدا".

المنتخب الألماني المبدئي سيكتمل معسكره التدريبي الأول مع وصول لاعبين من باير ليفركوزن الفائز بالثنائية المحلية خلال أيام قليلة.

كما وسينضم إليهم اللاعبون الدوليون الألمان الذين ينافسون في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وبوروسيا دورتموند الأسبوع المقبل.

وبينما يتطلع فولر ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف إلى اللقب، قال المدرب جوليان ناجلزمان: "إن الفريق يريد أيضًا رد الجميل للجماهير بتقديم كرة قدم مثيرة".

وستواجه ألمانيا، التي تفتتح البطولة في الفترة من 14 حزيران إلى 14 تموز، أمام اسكتلندا، المجر وسويسرا في المجموعة الأولى.

ويخوض الفريق مباراتين وديتين قبل البطولة، أمام أوكرانيا في 3 حزيران واليونان في 7 حزيران.

وقال ناجيلسمان: "نريد أن نظهر أن كرة القدم ممتعة، التذاكر تكلف أموالاً فعليك أن ترد الجميل من خلال كرة قدم ممتعة وإذا كنا متحمسين فسنثير حماسة الجماهير".

ومن المتوقع أن يشاهد أكثر من 15 ألف شخص أول تدريب مفتوح لهم في وقت لاحق يوم الاثنين.